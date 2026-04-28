Il Comune aderisce alla Settimana della celiachia | menù dedicato il 13 maggio

Il Comune ha annunciato che il 13 maggio sarà servito un menù speciale dedicato alla Settimana della celiachia, organizzato in collaborazione con le strutture scolastiche locali. Il consigliere delegato all’Istruzione ha comunicato questa iniziativa, che prevede piatti senza glutine preparati appositamente per le scuole. La giornata si inserisce nel programma di sensibilizzazione sulla condizione, con l’obiettivo di offrire opzioni alimentari adeguate agli studenti celiaci.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il consigliere delegato all’Istruzione Marcello Palladino annuncia che il Comune di Benevento aderirà alla Settimana della Celiachia, indetta dall’Aic (Associazione italiana celiachia) e diventata un appuntamento centrale per informare e sensibilizzare il pubblico su questo tema: un momento, dunque, in cui Istituzioni, professionisti della salute e cittadini condividono iniziative per diffondere informazioni corrette e aggiornate sulla celiachia. “Consideriamo l’iniziativa importante per lo scopo nobile di sensibilizzazione che la caratterizza e abbiamo aderito convintamente con il consenso della ditta appaltatrice che preparerà un menù dedicato per il giorno 13 maggio”, evidenzia Palladino.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il Comune aderisce alla Settimana della celiachia: menù dedicato il 13 maggio Notizie correlate Torre Annunziata, il Comune aderisce alla Rottamazione QuinquiesUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. "Mai bandiera bianca": il Comune aderisce alla campagna contro la violenza sulle donneIl Comune di Pordenone, tramite una delibera, ha scelto di aderire alla campagna nazionale promossa da Anci e Dipartimento per le Pari Opportunità,... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Jesi aderisce alla Green Food Week 2026 e rafforza il proprio impegno per la sostenibilità alimentare; Quante storie nella storia | Sulle vie dell'Unità; Una settimana dedicata alla prevenzione: nelle Marche la salute delle donne al centro con i Bollini Rosa; Spiagge di Aspra: A maggio i consueti interventi ordinari e straordinari. In settimana la gara da parte di AMB. Il Comune di Benevento aderisce alla Settimana della celiachia: il 13 maggio menù dedicato per la mensa scolasticaIl consigliere delegato all’Istruzione Marcello Palladino annuncia che il Comune di Benevento aderirà alla Settimana della Celiachia, indetta dall’Aic (Associazione italiana celiachia) e diventata un ... ntr24.tv Il Comune di Fabriano aderisce alla Green Food Week 2026Fabriano – Cibo e clima, due parole che sembrano lontane ma che, in realtà, si incontrano ogni giorno nel piatto. radiogold.tv Incontri nelle scuole nella settimana di eventi per "L'oro della Puglia e di Federico II 2026" facebook