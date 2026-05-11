Bertinoro aderisce alla Settimana nazionale della celiachia | menù gluten-free in tutte le mense
Le scuole di Bertinoro hanno deciso di partecipare alla Settimana nazionale della celiachia, un’iniziativa organizzata dall’Associazione italiana celiachia. Durante questa settimana, tutte le mense scolastiche offriranno menu senza glutine, in modo da rispettare le esigenze alimentari degli studenti affetti da questa condizione. L’obiettivo principale è quello di sensibilizzare le famiglie e il personale scolastico sulla patologia e sulle modalità di gestione quotidiana.
Le scuole di Bertinoro parteciperanno alla Settimana Nazionale della Celiachia, iniziativa promossa a livello nazionale dall’Associazione italiana celiachia (Aic) con l’obiettivo di diffondere una corretta informazione sulla patologia e promuovere una maggiore consapevolezza sui temi.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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