Nola | Michele Alfieri nuovo coordinatore CDU NOLA 

Michele Alfieri eletto coordinatore cittadino del Cdu a Nola alla presenza del consigliere regionale Giovanni Mensorio. È Michele Alfieri il nuovo coordinatore cittadino del Cdu a Nola. L’elezione è avvenuta ieri sera durante una riunione alla presenza dell’onorevole Giovanni Mensorio, consigliere regionale della Campania e presidente della III Commissione del Consiglio Regionale. Nel corso della riunione si è costituito il Coordinamento cittadino dei Cristiani Democratici Uniti (CDU). Un nutrito gruppo di sostenitori si è riunito per avviare una nuova fase costituente del partito a livello locale, con l’obiettivo di rafforzarne la presenza sul territorio e offrire un contributo concreto alla vita politica della comunità. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

