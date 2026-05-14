Nuovo Piano Aeroporti | 1,2 miliardi per treni e scali regionali
Il governo ha annunciato un investimento di 1,2 miliardi di euro destinato a migliorare i collegamenti ferroviari e gli scali regionali in vista di un nuovo piano aeroportuale. La cifra sarà utilizzata per potenziare le reti ferroviarie e le infrastrutture di collegamento con gli aeroporti di Bergamo e Venezia. Restano aperte le domande su come questi interventi influenzeranno i tempi di viaggio e la mobilità tra le città coinvolte.
? Domande chiave Come influenzeranno i nuovi collegamenti ferroviari i viaggi verso Bergamo e Venezia? Quali impatti avrà il passaggio a 305 milioni di passeggeri sulle infrastrutture? Perché gli scali regionali sono diventati centrali in questo piano miliardario? Come verranno utilizzati concretamente i 1,2 miliardi per l'intermodalità??? In Breve Obiettivo 305 milioni passeggeri annui entro il decennio 2026-2035. Flussi passeggeri in crescita del 5% rispetto ai dati del 2024. Investimenti .🔗 Leggi su Ameve.eu
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