Nuovo Piano Aeroporti | 1,2 miliardi per treni e scali regionali

Il governo ha annunciato un investimento di 1,2 miliardi di euro destinato a migliorare i collegamenti ferroviari e gli scali regionali in vista di un nuovo piano aeroportuale. La cifra sarà utilizzata per potenziare le reti ferroviarie e le infrastrutture di collegamento con gli aeroporti di Bergamo e Venezia. Restano aperte le domande su come questi interventi influenzeranno i tempi di viaggio e la mobilità tra le città coinvolte.

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