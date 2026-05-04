Numeri record per il 2026 di Aeroporti di Puglia | Più di 3 milioni di passeggeri in transito negli scali regionali

Nel 2026 gli aeroporti della regione hanno superato i tre milioni di passeggeri in transito, segnando un record di traffico. I dati ufficiali indicano una crescita rispetto agli anni precedenti, confermando il ruolo crescente degli scali locali nel settore del trasporto aereo sia a livello nazionale che internazionale. La tendenza si mantiene stabile nel tempo, con un aumento costante del numero di viaggiatori che utilizzano le strutture aeroportuali regionali.

I dati confermano il rafforzamento strategico degli scali locali nel panorama nazionale e internazionale. Cresce il numero di passeggeri in negli aeroporti pugliesi: nei primi quattro mesi del 2026 si registrano risultati particolarmente significativi, con i numeri di aprile che confermano la.🔗 Leggi su Baritoday.it

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