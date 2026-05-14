Nuovo missile Satan | testato il vettore con 15 testate ipersoniche

Recentemente è stato condotto un test sul nuovo missile Satan, dotato di quindici testate ipersoniche. Durante le esercitazioni, è stato verificato il funzionamento del vettore e delle sue capacità di trasporto. Tuttavia, alcuni esperti hanno espresso dubbi sulla reale efficacia del missile in situazioni operative. Le caratteristiche tecniche e le prestazioni del vettore sono state sottoposte a scrutinio, mentre rimangono ancora da valutare le sue capacità di superare i sistemi di difesa attuali.

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