Putin accelera sul missile nucleare Sarmat meglio noto come Satan 2 | Può colpire Londra in 2 minuti

Il governo russo ha annunciato che il missile nucleare intercontinentale Sarmat, chiamato anche Satan 2 dal codice Nato, sarà operativo entro la fine del 2026. Secondo fonti ufficiali, questo sistema di armamento può raggiungere Londra in circa due minuti. La produzione e il collaudo del missile sono attualmente in corso, con l’obiettivo di aumentare le capacità di deterrenza nucleare del paese.

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