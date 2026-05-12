Putin accelera sul missile nucleare Sarmat meglio noto come Satan 2 | Può colpire Londra in 2 minuti
Il governo russo ha annunciato che il missile nucleare intercontinentale Sarmat, chiamato anche Satan 2 dal codice Nato, sarà operativo entro la fine del 2026. Secondo fonti ufficiali, questo sistema di armamento può raggiungere Londra in circa due minuti. La produzione e il collaudo del missile sono attualmente in corso, con l’obiettivo di aumentare le capacità di deterrenza nucleare del paese.
Il nuovo missile intercontinentale russo Sarmat (conosciuto col codice Nato di Satan 2) sarà operativo entro la fine del 2026. Lo ha annunciato il presidente russo, Vladimir Putin, dopo un incontro con il generale Serghei Karakayev, comandante delle forze missilistiche strategiche, sui risultati dei test di lancio. Test di lancio per il Sarmat, l’annuncio di Putin. Il secondo lancio di prova del Sarmat è avvenuto a fine aprile di quest’anno dal cosmodromo di Plesetsk, dopo un test eseguito nel 2022. “Alla fine di quest’anno, il Sarmat sarà effettivamente messo in servizio di combattimento”, ha detto Putin. “La potenza totale della testata – ha aggiunto il capo del Cremlino – è più di quattro volte superiore a quella di qualsiasi altro sistema occidentale equivalente”.🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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