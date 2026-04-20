La Corea del Nord ha condotto un nuovo lancio di missile balistico, secondo quanto riportato dai media di stato. Si tratta di un missile tattico superficie-superficie chiamato Hwasong-11 Ra, dotato di testate a grappolo e mine a frammentazione. Il test è stato confermato dalle autorità locali e si inserisce in una serie di esercitazioni militari condotte recentemente nel paese.

La Corea del Nord ha effettuato un nuovo test missilistico. Pyongyang ha lanciato un missile balistico tattico superficie-superficie, l’ Hwasong-11 Ra, dotato – secondo i media di Stato – di testate a grappolo e mine a frammentazione. Il lancio, supervisionato direttamente da Kim Jong Un, è stato rilevato anche da Seoul, che ha parlato di diversi missili a corto raggio partiti dall’area di Sinpo e diretti verso il Mar del Giappone. Come funziona l’Hwasong-11 Ra. Secondo quanto riportato dal Korea Times, che ha citato fonti dell’agenzia ufficiale nordcoreana Kcna, il test aveva l’obiettivo di verificare “le caratteristiche e la potenza” delle nuove testate montate sul sistema Hwasong-11 Ra.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Ha testato un missile con munizioni a grappolo”: cosa sappiamo dell'Hwasong-11 Ra di Kim

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