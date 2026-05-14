È stato eletto il nuovo direttivo della Pro Loco Camposauro APS di Vitulano. Pasquale Spitaletta è stato scelto come presidente. La comunicazione ufficiale è stata diffusa recentemente e già si lavora alla programmazione degli eventi estivi. La nomina del nuovo presidente è stata condivisa con i membri dell’associazione durante l’ultima assemblea. La Pro Loco si prepara così a organizzare le iniziative previste per la stagione estiva.

Nel corso della prima seduta di insediamento sono state assegnate le cariche sociali che guideranno l’associazione nel nuovo mandato.Il Consiglio Direttivo ha eletto presidente Pasquale Spitaletta. Contestualmente sono stati nominati Clementina Matarazzo vicepresidente, Mariagrazia Martini tesoriere e Angelo Piazza segretario.Faranno inoltre parte del nuovo Consiglio Direttivo Massimiliano Mercurio, Gianluca De Maria e Camilla Vetrone. Eletto inoltre Toni Galliani quale presidente del Consiglio dei Revisori. Del Collegio dei Revisori fanno parte anche Mario Caporaso e Gianluca Scaramozza. La riunione è stata anche l’occasione per definire le prime linee programmatiche e avviare il lavoro organizzativo in vista dei prossimi appuntamenti che animeranno Vitulano nei mesi a venire.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Nuovo direttivo per la Pro Loco Camposauro APS di Vitulano

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