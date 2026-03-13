Vitulano nominato il nuovo direttivo del Circolo Sociale per la Terza Età APS

Il Consiglio Direttivo del Circolo Sociale per la Terza Età APS di Vitulano si è riunito l’11 marzo 2026 per nominare le nuove cariche sociali dell’associazione. Durante l’assemblea sono stati scelti i membri del direttivo e sono state definite le nuove funzioni all’interno dell’organizzazione. La riunione ha coinvolto tutti i componenti del consiglio, che hanno approvato le decisioni con voto unanime.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si è riunito l’11 marzo 2026 il Consiglio Direttivo del Circolo Sociale per la Terza Età APS di Vitulano per procedere alla nomina delle cariche sociali dell’associazione. Al termine della riunione, il Consiglio ha deliberato all’unanimità la composizione del nuovo direttivo. Alla guida del Circolo è stata nominata Enza D’Afflitto nel ruolo di Presidente. Nicola Matarazzo ricoprirà la carica di Vice Presidente, mentre Nicola Goglia è stato nominato Segretario. Il ruolo di Tesoriere è stato affidato a Lucia Caporaso. Completa il direttivo Mennato Limata, nominato Consigliere ausiliario. Il verbale della seduta sarà redatto e sottoposto alla lettura nella prossima assemblea dell’associazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Vitulano, nominato il nuovo direttivo del Circolo Sociale per la Terza Età APS Articoli correlati Vitulano, rinnovato il direttivo del Circolo sociale della terza etàTempo di lettura: 2 minutiDomenica 1° marzo 2026, nella sala comunale “Paolo De Filippo”, si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio... Grande partecipazione al pranzo sociale del Circolo per la Terza Età di VitulanoTempo di lettura: < 1 minutoSi è svolta domenica 9 febbraio 2026 una giornata all’insegna della convivialità e della condivisione, organizzata dal...