Nuovo appuntamento con X-Style il magazine di Canale 5 condotto da Giorgia Venturini
Oggi va in onda un nuovo episodio di “X-Style”, il programma trasmesso da Canale 5 che viene condotto da Giorgia Venturini. La trasmissione va in onda in seconda serata e si occupa di temi legati alla moda e allo stile. La conduttrice, che presenta l’appuntamento, è presente anche questa sera sul piccolo schermo per guidare gli spettatori attraverso i contenuti previsti. La messa in onda è prevista per questa sera, come ogni settimana.
MILANO – Nuovo appuntamento oggi con “X-Style”, il magazine di Canale 5 condotto da Giorgia Venturini in seconda serata. Tra i temi della puntata, un focus sulle materie prime ad alto contenuto tecnologico. Tra ricerca scientifica, intelligenza artificiale e sostenibilità, il futuro della moda passa dalla materia. A parlarne sarà anche Tiziano Guardini, stilista e designer che, balzato recentemente all’onore delle cronache per aver vestito Elisa nel concerto d’apertura a San Siro con un kimono in seta Ahimsa — termine sanscrito che significa “senza violenza” — ottenuta senza interrompere il ciclo vitale dei bachi, ha fatto dell’approccio alla moda eco-sostenibile il suo modello d’impresa. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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