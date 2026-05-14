Nuovo appuntamento con X-Style il magazine di Canale 5 condotto da Giorgia Venturini

Oggi va in onda un nuovo episodio di “X-Style”, il programma trasmesso da Canale 5 che viene condotto da Giorgia Venturini. La trasmissione va in onda in seconda serata e si occupa di temi legati alla moda e allo stile. La conduttrice, che presenta l’appuntamento, è presente anche questa sera sul piccolo schermo per guidare gli spettatori attraverso i contenuti previsti. La messa in onda è prevista per questa sera, come ogni settimana.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui