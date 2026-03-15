Giorgia Venturini, conduttrice di X Style su Canale 5, si confida in un'intervista parlando della sua vita. Racconta della famiglia, delle fragilità, della maternità e dell’amore, condividendo ricordi e emozioni senza filtri. La sua narrazione si concentra sugli aspetti più intimi della sua esperienza personale, offrendo uno sguardo diretto sulla donna dietro la professionista.

Ci sono persone che, anche dopo anni trascorsi sotto i riflettori, non smettono di interrogarsi su chi siano davvero. Non sul personaggio, non sull’immagine pubblica, ma sulla parte più silenziosa e fragile di sé: quella che resta quando si spengono le luci, quando il lavoro finisce, quando le definizioni esterne non bastano più. Parlare con Giorgia Venturini, conduttrice su Canale 5 di X Style e voce di Radio Monte Carlo, significa entrare proprio in questo spazio. Uno spazio in cui l’identità non coincide con il ruolo, ma con un percorso umano fatto di memoria, carattere, ferite e scelte quotidiane. Nel corso di quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie, emerge il ritratto di una donna che non ha mai sentito il bisogno di reinventarsi per piacere agli altri. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Giorgia Venturini, l'intervista alla conduttrice di X Style su Canale 5: “La stessa ragazza di sempre”

Articoli correlati

Leggi anche: Carolina Rey, intervista alla conduttrice di PrimaFestival a Sanremo 2026 scelta da Conti: “Sogno da sempre“

Leggi anche: INTERVISTA | Jennifer Garner: "L'equilibrio tra maternità e lavoro è difficile. Perdi sempre un po' te stessa"

Approfondimenti e contenuti su Giorgia Venturini

Temi più discussi: Giorgia Venturini aspetta il secondo figlio: Abbiamo già scelto il nome; Giorgia Venturini di nuovo mamma, è incinta per la seconda volta: Extra small? Non più. E svela sesso e nome del bambino; Intervista a Sempio: Per alcune persone ormai Garlasco è come una soap opera, indagano e mi seguono in strada; Giorgia Venturini sarà di nuovo mamma.

X-Style, intervista a Giorgia Venturini: La moda è ancora accessibile a tutti, Armani e Valentino lasceranno sempre un’impronta. Oggi sostengo le neomamme sole, si deve ...TvBlog ha incontrato Giorgia Venturini, conduttrice di X-Style, il programma di Canale 5 in onda in seconda serata. tvblog.it

Giorgia Venturini sarà di nuovo mammaLa conduttrice di X-Style Giorgia Venturini ha annunciato di essere nuovamente in dolce attesa: per l’estate è previsto l’arrivo di un maschietto. sanihelp.it

«So già cosa mi aspetta». Giorgia Venturini racconta senza filtri come sta vivendo l’attesa del suo secondo figlio, un maschietto che si chiamerà Pietro e che nascerà a luglio. La conduttrice, già mamma di Sole Tea, 3 anni e mezzo, avuta dal marito Marco De facebook