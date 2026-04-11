quarto appuntamento con il talent condotto da maria de filippi ospite musicale di stasera j ax

Stasera su Canale 5 alle 21.40 va in onda la quarta puntata del Serale di Amici 25, condotto da Maria De Filippi. Durante la serata, sono previste nuove sfide e esibizioni tra gli allievi. Tra gli ospiti musicali di questa puntata c’è J-Ax. Alla fine delle esibizioni, è prevista un’eliminazione tra i concorrenti.

S u Canale 5, stasera alle 21.40, va in onda la quarta puntata del Serale di Amici 25 con nuove sfide ed esibizioni e – purtroppo per gli allievi – una nuova eliminazione. A giudicare le loro performance ancora una volta ci sono Amadeus, Gigi D’Alessio, Elena D’Amario e il giurato speciale Cristiano Malgioglio. Gli ospiti della puntata sono J-Ax, Vincenzo Comunale e Orietta Berti (che parteciperà al gioco Password ). Da “Amici” all’altare, Andreas Muller e Veronica Peparini si sono sposati X Leggi anche › Su Canale 5 il primo serale di “Amici 25”: le new entry del cast e chi sarà eliminato Amici 25, Serale 2026: anticipazioni quarta puntata stasera 11 aprile su Canale 5. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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