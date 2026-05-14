Nuovo appello per Maya | Paralizzata alle gambe posteriori ha un tumore o una grave malattia al midosso osseo
È stato presentato un nuovo appello per Maya, un American Staffordshire Terrier di sette anni. La cagnolina è paralizzata alle gambe posteriori e si sospetta che abbia un tumore o una grave malattia al midollo osseo. La situazione richiede interventi veterinari immediati, poiché la sua condizione è critica. La richiesta di aiuto è rivolta a chi può contribuire a garantire le cure necessarie a Maya.
Abbiamo già parlato della storia di Maya, un American Staffordshire Terrier di 7 anni che ha urgente bisogno di cure veterinarie. La raccolta fondi, promossa dalla proprietaria, sta andando bene ed ha superato la quota di 2 mila euro (sui 3 mila totali) ma la diagnosi dei veterinari è cambiata.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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