Nuovo appello per Maya | Paralizzata alle gambe posteriori ha un tumore o una grave malattia al midosso osseo

È stato presentato un nuovo appello per Maya, un American Staffordshire Terrier di sette anni. La cagnolina è paralizzata alle gambe posteriori e si sospetta che abbia un tumore o una grave malattia al midollo osseo. La situazione richiede interventi veterinari immediati, poiché la sua condizione è critica. La richiesta di aiuto è rivolta a chi può contribuire a garantire le cure necessarie a Maya.

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