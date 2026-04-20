Attenzione alle gambe | che cos’è la Malattia Venosa Cronica

Con l’arrivo dei mesi più caldi, molte persone desiderano indossare abiti leggeri e pantaloni corti. Tuttavia, alcune di loro potrebbero notare gonfiore, pesantezza o dolore alle gambe. Questi sintomi sono spesso collegati alla Malattia Venosa Cronica, una condizione che coinvolge il malfunzionamento delle vene delle gambe. La condizione può peggiorare con il tempo se non viene trattata e rappresenta una delle più comuni patologie vascolari.

C on l’arrivo del caldo, c’è voglia di indossare abiti e pantaloni corti ma spesso questo momento di gioia per l’inizio dell’estate è rovinato dal senso di disagio dato da gambe pesanti già la mattina, caviglie gonfie al pomeriggio, quei piccoli rami viola che compaiono sotto la pelle e che, spesso, si tendono ad archiviare sotto la voce “inestetismi”. Eppure i medici sono chiari: non si tratta di una questione estetica, ma di salute. E sapere come muoversi, tra prevenzione, diagnosi e trattamento, fa la differenza per la Malattia Venosa Cronica. La vena visibile non è solo un difetto estetico. “ Una delle patologie più frequenti nella popolazione adulta dei Paesi occidentali è la Malattia Venosa Cronica (MVC).🔗 Leggi su Iodonna.it

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INSUFFICIENZA VENOSA CRONICA spiegata FACILE

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