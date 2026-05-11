L' appello per aiutare Maya | Ha diverse ernie al disco servono più di 3 mila euro per le spese veterinarie
Un appello è stato lanciato online per raccogliere fondi destinati alle spese veterinarie di Maya, un'American Staffordshire Terrier di sette anni. La proprietaria ha spiegato che l’animale ha diverse ernie al disco e sono necessari più di 3.000 euro per coprire le cure. La richiesta di aiuto è stata pubblicata sulla piattaforma di crowdfunding Gofundme.
Un appello per aiutare Maya, un'American Staffordshire Terrier di sette anni. "Ciao a tutti, mi chiamo Maya e sono un’American Staffordshire Terrier di soli 7 anni - si legge nell'appello pubblicato tramite Gofundme. Un giorno mi sono svegliata con un forte dolore alla schiena, non riuscivo più a.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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