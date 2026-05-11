L' appello per aiutare Maya | Ha diverse ernie al disco servono più di 3 mila euro per le spese veterinarie

Da parmatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un appello è stato lanciato online per raccogliere fondi destinati alle spese veterinarie di Maya, un'American Staffordshire Terrier di sette anni. La proprietaria ha spiegato che l’animale ha diverse ernie al disco e sono necessari più di 3.000 euro per coprire le cure. La richiesta di aiuto è stata pubblicata sulla piattaforma di crowdfunding Gofundme.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un appello per aiutare Maya, un'American Staffordshire Terrier di sette anni. "Ciao a tutti, mi chiamo Maya e sono un’American Staffordshire Terrier di soli 7 anni - si legge nell'appello pubblicato tramite Gofundme. Un giorno mi sono svegliata con un forte dolore alla schiena, non riuscivo più a.🔗 Leggi su Parmatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

etrazioni nel 730 per spese veterinarie e bonus animali domestici sono due cose diverse: facciamo chiarezzaPeriodo dell'anno in cui si effettua la dichiarazione dei redditi in cui è possibile avere rimborso di parte delle cure veterinarie per il proprio...

Detrazioni nel 730 per spese veterinarie e bonus animali domestici sono due cose diverse: facciamo chiarezzaPeriodo dell'anno in cui si effettua la dichiarazione dei redditi in cui è possibile avere rimborso di parte delle cure veterinarie per il proprio...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web