Il nome di un nuovo allenatore per il Milan sta circolando con insistenza, in particolare se l’attuale tecnico dovesse lasciare la panchina. Tra le opzioni più discusse c’è quello di un allenatore con una lunga esperienza in Italia e all’estero, considerato una certezza per il club. La situazione si è accesa dopo alcune recenti difficoltà sul campo, che hanno portato a speculazioni sulla possibile sostituzione.

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© Calcionews24.com - Nuovo allenatore del Milan se salta Allegri? Un nome, una garanzia: Ancelotti

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