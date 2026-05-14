Nuovi programmi di filosofia senza Marx e Spinoza Cacciari | Atto di scemenza Valditara chieda scusa

Il filosofo Massimo Cacciari ha commentato a Fanpage.it le recenti indicazioni del ministero dell'Istruzione riguardanti i programmi di filosofia nei licei. Secondo Cacciari, le scelte di escludere autori come Marx e Spinoza rappresentano un errore e ha invitato il ministro a chiedere scusa. Le nuove linee guida, infatti, prevedono un percorso didattico senza alcuni dei filosofi più studiati in passato.

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