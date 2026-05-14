Nuovi programmi di filosofia senza Marx e Spinoza Cacciari | Atto di scemenza Valditara chieda scusa
Il filosofo Massimo Cacciari ha commentato a Fanpage.it le recenti indicazioni del ministero dell'Istruzione riguardanti i programmi di filosofia nei licei. Secondo Cacciari, le scelte di escludere autori come Marx e Spinoza rappresentano un errore e ha invitato il ministro a chiedere scusa. Le nuove linee guida, infatti, prevedono un percorso didattico senza alcuni dei filosofi più studiati in passato.
Il filosofo Massimo Cacciari commenta a Fanpage.it le nuove indicazioni del ministero dell'Istruzione per lo studio della filosofia nei licei. L'ex sindaco di Venezia ha firmato una lettera insieme a 60 prof per criticare l'assenza di Marx e Spinoza. "Lasciassero fare ai docenti".🔗 Leggi su Fanpage.it
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Il ministro rilancia l'ipotesi di un sistema unico per le scuole secondarie. Intanto al via la consultazione sui nuovi programmi dei licei, in vigore dal 2027, tra revisione delle discipline e nuove competenze facebook
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