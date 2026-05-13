Scuola Marx e Spinoza fuori dai nuovi programmi di filosofia La lettera di 60 prof | Polpetta avvelenata

Sessanta insegnanti di filosofia hanno scritto una lettera criticando le recenti Indicazioni nazionali per i licei, ritenendo che alcuni filosofi importanti, come Marx e Spinoza, siano stati esclusi dai nuovi programmi di studio. La lettera definisce questa scelta come una “polpetta avvelenata” e si concentra sulla mancanza di riferimenti a queste figure nella revisione delle linee guida. La discussione riguarda quindi i contenuti previsti nei programmi scolastici di filosofia.

Le nuove Indicazioni nazionali per i licei lasciano fuori dei filosofi ritenuti fondamentali da alcuni professori italiani come Massimo Cacciari e Giuseppe Licata. Tra i nomi esclusi ci sono Marx, Spinoza, Fichte e Schelling. Il ministero dell'Istruzione ringrazia e lascia i programmi "alla libertà e all’esperienza del docente".🔗 Leggi su Fanpage.it

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