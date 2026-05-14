Nuove scoperte nella Valle | vicino ai Templi riaffiorano le case della città distrutta

Nella Valle vicino ai Templi, gli archeologi stanno portando alla luce le case della città distrutta, seppellite sotto i sedimenti. Gli scavi si concentrano nell’area a nord della collina dei Templi, dove sono emersi resti di un insediamento urbano risalente all’età classica. Le operazioni stanno svelando nuove testimonianze sulla storia dell’antica città, fino a ora poco conosciute. Le ricerche continuano per approfondire la conoscenza di questa fase del passato cittadino.

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Archeologi in azione nell’area a Nord della collina dei Templi dove gli scavi stanno facendo emergere un lato poco conosciuto della storia della città, ovvero l’insediamento urbanistico dell’Akragas di età classica. Diversi gli edifici civili che stanno lentamente riaffiorando dal sottosuolo. . 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Populonia: scoperte le terme ellenistiche vicino ai templi? Cosa scoprirai Come cambia la mappa di Populonia dopo il ritrovamento delle terme? Cosa rivelano queste strutture sul legame tra la città e la... Nella Valle dei Templi la "Passeggiata della salute": natura, benessere e bellezza per tuttiUn pomeriggio all’insegna del benessere, della socialità e del contatto con la natura nella cornice della Valle dei Templi. Temi più discussi: Maggio 2026 in Valle Camonica; ARPA Valle d’Aosta all’Assemblea Generale EGU 2026 di Vienna - SNPA; Misteriosa roccia verde in alta quota sui Pirenei, una scoperta che cambia tutto; Restauri e nuove scoperte su Cagli e la sua rocca nella Giornata dei Castelli Marche. Mappa delle nuove scoperte archeologiche ad aprile 2026: mosaici nel mare di Napoli, Iliade nell’Antico Egitto, navi romane in SvizzeraUn aggiornamento sulle ultime scoperte archeologiche tra l’Italia e il mondo, dalla villeggiatura dell’elite dell’Antica Roma a Bacoli ai curiosi ritrovamenti funerari in Egitto. Fino al Laos ... artribune.com Micerino, nuove cavità scoperte nella piramide più misteriosa di GizaVisitare Giza è una di quelle esperienze che restano cucite addosso, come il vento caldo del deserto che accarezza i capelli mentre ci si avvicina alle tre piramidi più celebri del pianeta. Ogni volta ... siviaggia.it