Il 14 maggio 2026, presso l’ospedale di Careggi, sono state consegnate due nuove apparecchiature di ultima generazione al Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche 'Mario Serio' dell’Università di Firenze. La donazione è arrivata dalla Fondazione Cr Firenze e mira a rafforzare le attività di ricerca relative a malattie infiammatorie e oncologiche. Le nuove attrezzature saranno utilizzate per studi e diagnosi più precise, contribuendo al lavoro dei ricercatori e del personale sanitario.

Firenze, 14 maggio 2026 - Fondazione Cr Firenze dona due nuove strumentazioni di ultima generazione al Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche 'Mario Serio' dell'Università di Firenze per il potenziamento della ricerca su malattie infiammatorie e oncologiche. L'obiettivo è quello di migliorare diagnosi e monitoraggio delle malattie, e favorire una medicina personalizzata. Le apparecchiature sono state installate all'interno dell'Aou Careggi e presentate oggi a Firenze. Con i nuovi strumenti è possibile osservare le cellule direttamente nei tessuti con un elevatissimo livello di dettaglio... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuove attrezzature avanzate per la diagnosi all'ospedale di Careggi

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