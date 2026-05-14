Nuove attrezzature avanzate per la diagnosi all' ospedale di Careggi
Il 14 maggio 2026, presso l’ospedale di Careggi, sono state consegnate due nuove apparecchiature di ultima generazione al Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche 'Mario Serio' dell’Università di Firenze. La donazione è arrivata dalla Fondazione Cr Firenze e mira a rafforzare le attività di ricerca relative a malattie infiammatorie e oncologiche. Le nuove attrezzature saranno utilizzate per studi e diagnosi più precise, contribuendo al lavoro dei ricercatori e del personale sanitario.
Firenze, 14 maggio 2026 - Fondazione Cr Firenze dona due nuove strumentazioni di ultima generazione al Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche 'Mario Serio' dell'Università di Firenze per il potenziamento della ricerca su malattie infiammatorie e oncologiche. L'obiettivo è quello di migliorare diagnosi e monitoraggio delle malattie, e favorire una medicina personalizzata. Le apparecchiature sono state installate all'interno dell'Aou Careggi e presentate oggi a Firenze. Con i nuovi strumenti è possibile osservare le cellule direttamente nei tessuti con un elevatissimo livello di dettaglio... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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