Nuove attrezzature per l’ospedale del Casentino grazie a tre donazioni

Tre donazioni diverse, un unico obiettivo: sostenere la sanità e l’ospedale del Casentino. Oggi si è tenuta la cerimonia di consegna ufficiale delle attrezzature donate da associazioni e cittadini al presidio di Bibbiena, alla presenza della direzione sanitaria e dei rappresentanti delle realtà coinvolte. Nel dettaglio, la Pro loco di Corsalone ha donato una barella Stryker destinata al pronto soccorso, mentre la famiglia Rossi ha contribuito con due carrozzine per il reparto di oncologia. Infine, la Pro loco di Soci ha donato tre carrozzine pieghevoli, una carrozzina rinforzata, anch’esse destinate al Pronto soccorso, e attrezzatura destinata alla segreteria dell’ospedale. “Si tratta di contributi importanti che testimoniano il forte legame tra la comunità casentinese e il proprio ospedale — sottolinea il direttore dell’ospedale del Casentino, Alessio Cappetti. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

