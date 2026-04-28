Terni nuove apparecchiature per l’ospedale | Investire in tecnologie avanzate significa migliorare la capacità diagnostica

Martedì 28 aprile si è tenuto l’evento di inaugurazione presso l’ospedale di Terni, durante il quale sono stati presentati un nuovo mammografo e una macchina per la Mineralometria Ossea Computerizzata. Le apparecchiature sono state installate nel reparto di radiologia e sono state ufficialmente messe in funzione con un taglio del nastro. L’ospedale ha comunicato che l’acquisto di queste tecnologie punta a migliorare le diagnosi e le prestazioni del servizio sanitario locale.

Un nuovo mammografo e una Mineralometria Ossea Computerizzata in dotazione al Santa Maria. Nel corso della mattinata di martedì 28 aprile si è svolto il taglio del nastro all’interno dell’ospedale cittadino. Hanno presenziato la presidente della Regione Stefania Proietti, il direttore generale.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Tecnologie avanzate e referti rapidi: la rivoluzione della diagnostica per immagini salentinaLa diagnostica per immagini rappresenta un pilastro della medicina moderna: permette diagnosi precoci, piani terapeutici mirati e follow-up efficaci,... Terni-Sulmona, rivoluzione tecnologica sulla linea ferroviaria: “Migliorare affidabilità, puntualità e capacità”Una pausa di circa un mese per consentire di installare il sistema Ertms livello 2 sull’intera linea ferroviaria Terni-Sulmona. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Scuole, basta emergenze, via alla manutenzione programmata; Terni al centro del progetto universitario: nasce il percorso per il nuovo dipartimento; Concorso Comune di Terni Funzionari 2026: 12 posti per Amministrativi e Tecnici; A Terni il rilancio del Polo didattico passa dal nuovo dipartimento sull'AI. Nuove apparecchiature per gli Ospedali dell'Alto AdigeSulla base del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la Provincia autonoma di Bolzano ha compiuto un ulteriore e importante passo avanti verso la modernizzazione della propria infrastruttura ... ansa.it Piemonte. In arrivo nuove apparecchiature per la Pediatria di Chieri. Obiettivo: garantire migliori tecniche terapeuticheSi tratta delle bombole di protossido di azoto e dell’apparecchiatura 'Niki 2002' e del dispositivo per l’ossigenoterapia ad alti flussi 'Airvo2'. L'acquisizione è stata resa possibile grazie alla ... quotidianosanita.it Il taglio del nastro per l'inaugurazione del nuovo mammografo digitale al Santa Maria! Stefania Proietti. "Ospedale di Terni, un'eccellenza". - facebook.com facebook In Umbria il secondo Festival internazionale per la parità di genere. Dal 4 al 9 maggio 60 eventi a Perugia, Terni, Foligno #ANSA x.com