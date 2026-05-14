Nuova tecnologia per l’Uici | la prevenzione oculare arriva nel territorio
Una nuova tecnologia dedicata all’assistenza visiva sta facendo il suo ingresso nel territorio attraverso strumenti portatili progettati per raggiungere persone con difficoltà di movimento. Questa innovazione permette di effettuare controlli oculistici anche in assenza di spostamenti, facilitando l’accesso alla prevenzione per soggetti con fragilità fisiche. La diagnosi precoce nei bambini, in particolare, è considerata essenziale per intervenire tempestivamente e preservare la salute visiva futura.
? Punti chiave Come può un macchinario portatile raggiungere chi non può muoversi?. Perché la diagnosi precoce nei bambini è vitale per il futuro?. Chi ha finanziato l'acquisto di questa nuova tecnologia oculistica?. Dove si sposterà l'ambulatorio per garantire la prevenzione sul territorio?.? In Breve Fondazione BPN finanzia integralmente l'acquisto del dispositivo per l'ambulatorio di corso Torino 8.. Presidente Zanetta e presidente Benvenuti coordinano l'impiego dello strumento nel novarese.. Screening mobili mirati a monitorare astigmatismo, miopia e glaucoma nei comuni periferici.. Diagnosi precoce per i bambini per prevenire danni permanenti durante la crescita. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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