Nuova tecnologia per l’Uici | la prevenzione oculare arriva nel territorio

Una nuova tecnologia dedicata all’assistenza visiva sta facendo il suo ingresso nel territorio attraverso strumenti portatili progettati per raggiungere persone con difficoltà di movimento. Questa innovazione permette di effettuare controlli oculistici anche in assenza di spostamenti, facilitando l’accesso alla prevenzione per soggetti con fragilità fisiche. La diagnosi precoce nei bambini, in particolare, è considerata essenziale per intervenire tempestivamente e preservare la salute visiva futura.

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