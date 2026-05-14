Nuova strumentazione all' unità operativa neonatale grazie al Panathlon Club e a Pollicino

Il reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale del Policlinico di Modena ha ottenuto una nuova attrezzatura grazie a una donazione proveniente dal Panathlon Club Modena e dall’associazione Pollicino. La collaborazione tra le due organizzazioni ha permesso di fornire strumenti utili per migliorare le condizioni di cura e la sicurezza dei neonati, in particolare di quelli nati prematuri. La donazione mira a sostenere le attività del reparto e a garantire un’assistenza più efficace ai neonati e alle loro famiglie.

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Il reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale del Policlinico di Modena ha ricevuto una significativa donazione grazie alla collaborazione tra il Panathlon Club Modena e l’associazione Pollicino, a sostegno della cura e della sicurezza dei neonati, in particolare dei nati pretermine.I. 🔗 Leggi su Modenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Maria Lorubbio è la nuova direttrice dell’Unità operativa medicina di laboratorioMaria Lorubbio sarà, dal prossimo 16 marzo, la nuova direttrice dell’unità operativa semplice dipartimentale Medicina di laboratorio presso... Leggi anche: Il Panathlon Club. Trinca Colonel atleta dell’anno Panathlon Club, Maria Carafoli rieletta presidente fino al 2028Maria Carafoli è stata rieletta presidente del Panathlon Club Modena anche per il biennio 2026-2028. A esprimersi in tal senso è stata, con voto unanime, la partecipata Assemblea dei Soci, che si è ... ilrestodelcarlino.it Panathlon club, la serata di auguri dedicata alle promesse dello sportSport, solidarietà e riconoscenza. Si potrebbe sintetizzare così l'ultima conviviale del 2025 del Panathlon club di Rovigo all'hotel Cristallo di Rovigo, che ha ospitato alcuni tra i migliori talenti ... ilgazzettino.it