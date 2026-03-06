Il Panathlon Club Trinca Colonel atleta dell’anno

Monica Trinca Colonel è stata scelta come atleta dell’anno dal Panathlon Club di Sondrio. La decisione è stata presa sulla base delle sue prestazioni e dei risultati ottenuti nel corso dell’anno. La premiazione si è svolta durante un evento organizzato dal club, con la partecipazione di soci e rappresentanti locali. La atleta ha ricevuto il riconoscimento ufficiale dal presidente del Panathlon Club.

Monica Trinca Colonel è l'atleta dell'anno per il Panathlon Club Sondrio. Dopo aver analizzato le candidature relative alle performance del 2025, il consiglio direttivo del club sondriese, presieduto da Luigi Azzalini, rende noti i vincitori dei quattro premi annuali: atleta dell'anno, studente atleta, tecnico sportivo e benemerito dello sport. Al termine di un'annata strepitosa, la prima da professionista dopo aver rischiato di non diventarlo mai, è stata la ciclista di Grosotto Monica Trinca Colonel, arrivata tardi al professionismo, a scalare in un annetto la graduatoria riuscendo a imporsi anche a livello di World Tour. Aveva infatti abbandonato l'agonismo a 15 anni e, dopo gli studi, lavorato come optometrista in un negozio di Livigno. UAE Tour femminile 2026, doppio trionfo per Elisa Longo Borghini: Trinca Colonel è splendida secondaElisa Longo Borghini si conferma inarrestabile in quella che potremmo definire la corsa di casa. Doppio trionfo di Elisa Longo Borghini all'UAE Tour femminile, Trinca Colonel chiude in seconda posizioneuna chiusa di stagione intensa e tatticamente impeccabile, capace di mettere in evidenza la forza del gruppo e la lucidità individuale.