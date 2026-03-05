Maria Lorubbio è la nuova direttrice dell’Unità operativa medicina di laboratorio

Dal 16 marzo, Maria Lorubbio assumerà il ruolo di direttrice dell’unità operativa di medicina di laboratorio presso l’ospedale di Santa Maria alla Gruccia nel Valdarno. La sua nomina riguarda l’incarico di responsabilità all’interno di questa struttura sanitaria, che opera sotto l’egida dell’azienda sanitaria locale. La sua nomina entrerà in vigore a partire dalla data indicata.

Maria Lorubbio sarà, dal prossimo 16 marzo, la nuova direttrice dell'unità operativa semplice dipartimentale Medicina di laboratorio presso l'ospedale di Santa Maria alla Gruccia del Valdarno. "Ringrazio il direttore generale Marco Torre e la direttrice sanitaria Barbara Innocenti per la fiducia accordatami con questa nomina" dichiara Maria Lorubbio. "Svolgerò il mio incarico con tutta la competenza e la passione di cui sono capace, in continuità con quanto finora fatto dal dottor Agostino Ognibene e impegnandomi ogni giorno, insieme a tutti i colleghi e le colleghe, per la realizzazione degli obiettivi aziendali".

