Nuova stretta dell' antimafia | sigilli a una villa e a un' azienda di calzature
Le autorità hanno posto i sigilli a una villa e a un’azienda di calzature nell’ambito dell’inchiesta “Bononia Gate”, coordinata dalla Procura di Bologna. La misura fa parte di un’operazione antimafia che coinvolge diverse attività investigative. La notizia riguarda un’ulteriore azione di contrasto alla criminalità organizzata nel territorio. Nessun dettaglio è stato fornito sui soggetti coinvolti o sulle motivazioni che hanno portato ai sequestri.
Nuovo capitolo dell’inchiesta “Bononia Gate”, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Bologna. Dalle prime ore di oggi, 14 maggio, oltre cinquanta operatori della polizia di Stato e della Direzione investigativa antimafia stanno eseguendo sequestri preventivi in Emilia-Romagna.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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