Blitz antimafia sigilli per due milioni a impresa edile sigilli per legami con condannato per estorsione mafiosa

Nelle ultime ore, la Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un’operazione a Messina che ha portato al sequestro di beni per circa due milioni di euro. La misura riguarda un’azienda edile ritenuta vicina a soggetti condannati per reati di estorsione mafiosa e legami con ambienti criminali. L’intervento si inserisce in un’indagine volta a contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore edile.

Un’impresa edile ritenuta vicina agli ambienti della criminalità organizzata finisce sotto sequestro a Messina: è questo l’esito di una complessa operazione condotta nelle ultime ore dalla Direzione Investigativa Antimafia.Oggi, infatti, personale della Direzione Investigativa Antimafia di.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Fiumicino, blitz tra droga e abusivismo: sigilli e 350 dosi sequestrateLa polizia locale di Fiumicino ha condotto, l’8 aprile 2026, una serie di operazioni coordinate per colpire l’abusivismo edilizio, lo spaccio di... Genero del boss condannato, sigilli della Polizia a ristoranti in Italia e IbizaTempo di lettura: 2 minutiLa Polizia di Stato – Divisione Anticrimine della Questura di Caserta – ha confiscato su ordine della sezione misure di... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Blitz antimafia, sigilli per due milioni a impresa edile per legami con condannato per estorsione mafiosa; Roma – Maxi sequestro da oltre un milione a narcotrafficante al 41 bis: sigilli a immobili, terreni e conti (FOTO del blitz). Blitz contro la mafia, direttore del Policlinico di Messina indagato per concorso esternoBlitz delle forze dell’ordine contro Cosa Nostra in Sicilia. L’inchiesta della Dda di Palermo, guidata dal procuratore Maurizio de Lucia, ha portato all'arresto per corruzione di un dirigente ... tg24.sky.it Blitz antimafia a Pavia, ecco le chat in codice degli indagati per seguire i carichi di drogaCasorate. «Il camion sta passando i capretti», che tradotto sono i panetti di cocaina. Nelle chat gli indagati si scambiano informazioni sul transito e l’arrivo della droga. Per tenersi in contatto ... laprovinciapavese.gelocal.it Blitz antimafia in otto province 15 misure cautelari eseguite dai Carabinieri - facebook.com facebook