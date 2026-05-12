L’Italia si trova di fronte a una fase di maltempo caratterizzata da temporali e piogge diffuse. Le previsioni indicano che molte regioni saranno interessate da condizioni meteo instabili, con allerta gialla in diverse aree. L’assenza di un’alta pressione stabile favorisce il passaggio di perturbazioni, portando cambiamenti repentini del meteo che dureranno almeno fino a fine settimana.

L’Italia si prepara a una nuova fase di forte instabilità atmosferica. L’assenza di un anticiclone stabile continuerà infatti a lasciare spazio al passaggio di diverse perturbazioni, con piogge, temporali e bruschi cambiamenti del tempo destinati a interessare gran parte del Paese fino al weekend. Secondo le previsioni, già nella giornata di mercoledì 13 maggio una perturbazione attraverserà soprattutto il Centro-Sud, per poi spostarsi rapidamente verso i Balcani meridionali. La tregua sarà però molto breve. Giovedì è infatti atteso l’arrivo di un fronte freddo nord-atlantico che colpirà inizialmente il Nord, estendendo poi l’instabilità anche al Centro e al Sud con rovesci e temporali diffusi.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Meteo, maltempo sull’Italia: temporali e allerta gialla in molte regioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ALLERTA METEO: TEMPORALI E PIOGGE FORTI IN ARRIVO!

Notizie correlate

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 9 marzo: le regioni a rischioPer la giornata di domani, lunedì 9 marzo, la Protezione Civile ha valutato una nuova allerta meteo arancione e gialla per temporali e rischio...

Leggi anche: Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 6 marzo: le regioni a rischio

Argomenti più discussi: Sole addio, dopo il 1 maggio torna la pioggia: quando e dove, le previsioni meteo; Meteo - Da lunedì cambia tutto, torna la pioggia su mezza Italia. Ecco le regioni più esposte al maltempo; Meteo, allerta maltempo oggi per pioggia e vento: le regioni a rischio; Allerta meteo sull'Italia: piogge e forti temporali investono il centro-nord.

?? Allerta Meteo, il maltempo si intensifica: piogge torrenziali e temporali estremi dominano il mese di maggio sull'Italia x.com

A parte le lezioni, come imparare a leggere il meteo? - reddit.com reddit

Tempo instabile sull'Italia tra temporali e freddo, le previsioni meteoL'Anticiclone delle Azzorre si allontana dall'Italia, almeno per ora, e la Penisola torna preda del tempo instabile. Almeno fino al weekend, quindi, l'alta pressione rimarrà confinata in pieno Oceano ... adnkronos.com