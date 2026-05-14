Nuova infornata di bagnini per i litorali ravennati | per l' estate altri 24 ragazzi abilitati

Lunedì 13 maggio si è concluso il corso per bagnini di salvataggio nei litorali ravennati, con l’abilitazione MIP “mare e piscine”. Ventiquattro giovani hanno conseguito il brevetto, rilasciato dalla Società nazionale di salvamento di Ravenna in collaborazione con Uisp. La formazione ha coinvolto un percorso di formazione teorica e pratica, finalizzato a preparare i nuovi bagnini per la stagione estiva.

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