Nuova infornata di bagnini per i litorali ravennati | per l' estate altri 24 ragazzi abilitati
Lunedì 13 maggio si è concluso il corso per bagnini di salvataggio nei litorali ravennati, con l’abilitazione MIP “mare e piscine”. Ventiquattro giovani hanno conseguito il brevetto, rilasciato dalla Società nazionale di salvamento di Ravenna in collaborazione con Uisp. La formazione ha coinvolto un percorso di formazione teorica e pratica, finalizzato a preparare i nuovi bagnini per la stagione estiva.
Lunedì 13 maggio si è concluso il corso per diventare bagnino di salvataggio con abilitazione MIP “mare e piscine”, brevetto rilasciato dalla Società nazionale di salvamento sezione di Ravenna in collaborazione con Uisp.Leggi le notizie di RavennaToday su WhatsApp: iscriviti al canale Il corso.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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