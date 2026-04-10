Ciclone Harry l' assessore Savarino visita i litorali messinesi danneggiati | Saremo pronti per l' estate

L’assessore regionale ha effettuato un sopralluogo lungo le aree colpite dal ciclone Harry lungo le coste messinesi. Sono stati verificati i danni a infrastrutture e spiagge, e sono stati avviati interventi di riparazione urgenti. Durante la visita, sono state illustrate le misure prese per il ristoro e la messa in sicurezza delle zone danneggiate, con l’obiettivo di prepararsi all’arrivo della stagione estiva.

Un sopralluogo nelle zone devastate dal ciclone Harry, per avere contezza degli numerosi interventi di somma urgenza avviati sulle coste della Sicilia orientale. L'assessore regionale al territorio e all'ambiente Giusi Savarino questa mattina ha visitato Santa Teresa di Riva, Furci Siculo e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Ciclone Harry, litorali danneggiati, Savarino: «Saremo pronti per la stagione estiva»ABBONATI A DAYITALIANEWS Sopralluoghi e lavori in corso sui litorali colpiti Proseguono gli interventi di somma urgenza lungo le coste della Sicilia... Danni del ciclone Harry, visita dell'assessore regionale Savarino al porto di RipostoVisita istituzionale, questo pomeriggio, a Riposto per l’assessore regionale al Territorio e Ambiente, Giusi Savarino, accolta dal sindaco Davide... Temi più discussi: Ciclone Harry, in Sicilia nuovo piano da 1,6 miliardi di euro per la ricostruzione; Harry azzoppa l’estate a Catania: un solo solarium. Nuove spiaggette? C’è il nodo delle concessioni; Ciclone Harry, il sindaco di Melito Tito Nastasi: I lavori sul lungomare procedono, ma abbiamo bisogno di risorse; Ciclone Harry e frana di Niscemi, nuovo piano regionale da oltre 1,6 miliardi. Ciclone Harry, sopralluogo su litorali danneggiati. Savarino: Lavori a buon punto, saremo pronti per la stagione estivaSono in corso di esecuzione e, in alcuni casi, sono già stati completati i numerosi interventi di somma urgenza avviati sulle coste della Sicilia orientale, nelle zone maggiormente colpite dalla viole ... ilsicilia.it Ciclone Harry: sopralluogo a Riposto dell’assessore regionale Ambiente SavarinoLe ferite lasciate dal ciclone Harry lo scorso gennaio sono ancora evidenti lungo il litorale jonico. Per fare il punto della situazione e imprimere un’accelerazione agli interventi di recupero, l’ass ... catanianews.it TrmWeb.it. . Palermo - Il giro della Sicilia in gommone, nei luoghi del disastro del ciclone Harry - facebook.com facebook