Nuova grandinata sul Comasco | resta alta l’allerta maltempo
Nella giornata di oggi, 14 maggio 2026, nella provincia di Como si sono verificate diverse piogge intense e una nuova grandinata ha interessato varie zone del territorio. L’evento meteo si è verificato nel corso della tarda mattinata e si aggiunge a una serie di fenomeni di maltempo che hanno interessato l’area nelle ultime ore. La situazione resta sotto osservazione, con l’allerta maltempo ancora attiva nella regione.
Il maltempo continua a interessare la provincia di Como e nella tarda mattinata di oggi, 14 maggio 2026, una nuova grandinata ha colpito diverse aree del Comasco.Intorno alle 12.30 un intenso temporale si è abbattuto soprattutto sul Canturino, dove in alcuni punti si sono registrati rovesci. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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