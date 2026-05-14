Nuova grandinata sul Comasco | resta alta l’allerta maltempo

Nella giornata di oggi, 14 maggio 2026, nella provincia di Como si sono verificate diverse piogge intense e una nuova grandinata ha interessato varie zone del territorio. L’evento meteo si è verificato nel corso della tarda mattinata e si aggiunge a una serie di fenomeni di maltempo che hanno interessato l’area nelle ultime ore. La situazione resta sotto osservazione, con l’allerta maltempo ancora attiva nella regione.

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Il maltempo continua a interessare la provincia di Como e nella tarda mattinata di oggi, 14 maggio 2026, una nuova grandinata ha colpito diverse aree del Comasco.Intorno alle 12.30 un intenso temporale si è abbattuto soprattutto sul Canturino, dove in alcuni punti si sono registrati rovesci. 🔗 Leggi su Quicomo.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Vento fino a 100 km/h sul lago e in montagna: scatta l’allerta arancione sul ComascoIl vento torna protagonista sul territorio comasco con un’allerta arancione che riguarda in modo diretto l’area del Lario e delle Prealpi occidentali. Doppia allerta meteo sul Comasco: temporali e vento fino a 90 km/hAllerta gialla della Protezione civile per la giornata di oggi, lunedì 13 aprile, per rischio temporali e vento forte che interessa anche alcune zone... Temi più discussi: Grandine e allagamenti nel Comasco: sulla Statale dei Giovi sembra che abbia nevicato; Italia ancora nella morsa del maltempo con pioggia, temporali e grandine. Le regioni più colpite; Maltempo, violente grandinate in mezza Lombardia e neve sui passi alpini. Il punto da Milano a Varese fino a Como passando per Sondrio; Grandine, allagamenti, tombini saltati. Disagi nel Comasco per il maltempo. Un'auto è rimasta bloccata a Lurago d'Erba durante la forte grandinata che si è abbattuta sul comasco nel corso del pomeriggio di mercoledì 6 maggio. Su queste zone si è formata una supercella temporalesca che ha scaricato grossi quantitativi d'acqua e gra x.com Maltempo in Lombardia, grandinata nel Comasco: strade imbiancate tra Cermenate, Lomazzo e CantùIl maltempo ha colpito duramente la Lombardia nel pomeriggio di ieri, mercoledì 6 maggio, con temporali intensi. meteo.it Temporali attraversano la Lombardia: danni per la grandine e allerta in aumentoGrandinate e temporali in Lombardia: maltempo intenso, raffiche di vento e rischio di nuovi nubifragi nelle prossime ore. notizie.it