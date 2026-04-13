Doppia allerta meteo sul Comasco | temporali e vento fino a 90 km h

Una doppia allerta meteo interessa il Comasco per questa giornata di lunedì 13 aprile. La Protezione civile ha emesso un avviso giallo a causa di temporali e venti che possono raggiungere i 90 kmh. Alcune aree della provincia sono interessate da condizioni atmosferiche avverse, con possibili effetti sul territorio e sulle attività quotidiane. La situazione rimane monitorata dalle autorità competenti.

Allerta gialla della Protezione civile per la giornata di oggi, lunedì 13 aprile, per rischio temporali e vento forte che interessa anche alcune zone del Comasco. In particolare sarà coinvolta la bassa Brianza comasca, nelle zona di Cermenate, Lomazzo, Cantù e Mariano Comense.Secondo il.🔗 Leggi su Quicomo.it Vento forte sul Comasco, raffiche fino a 100 km/h: è di nuovo allerta, ecco fino a quandoNuovo bollettino della Protezione civile: vento da Nord con effetto foehn su Como e Lago, picco nel pomeriggio con raffiche fino a 90-100 km/h,... Vento fino a 100 km/h sul lago e in montagna: scatta l’allerta arancione sul ComascoIl vento torna protagonista sul territorio comasco con un’allerta arancione che riguarda in modo diretto l’area del Lario e delle Prealpi occidentali.