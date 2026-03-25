Un’allerta arancione è stata emessa per il territorio comasco a causa di vento fino a 100 kmh che interessa il lago e le zone di montagna. L’avviso riguarda specificamente l’area del Lario e delle Prealpi occidentali, dove si prevedono condizioni di forte vento. La Protezione civile ha diffuso le indicazioni di prudenza per le zone coinvolte.

Il vento torna protagonista sul territorio comasco con un’allerta arancione che riguarda in modo diretto l’area del Lario e delle Prealpi occidentali. Una fase meteo rapida ma intensa, destinata a farsi sentire soprattutto tra la sera di oggi 25 marzo e la giornata di domani. La fase più critica è attesa tra la mattina e la serata di giovedì 26 marzo, quando l’allerta passerà a livello arancione anche per il Comasco. Le raffiche potranno raggiungere i 60-80 kmh in modo diffuso, con punte fino a 100 kmh nelle aree alpine e prealpine più esposte. Il vento entrerà in modo brusco, con caratteristiche tipiche del foehn: aria secca e raffiche improvvise, soprattutto nei fondovalle e lungo le direttrici naturali che scendono verso il lago. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Vento fino a 100 km/h sul lago e in montagna: scatta l’allerta arancione sul Comasco

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