Nuova allerta meteo per l' Abruzzo e il Pescarese | le previsioni

Da ilpescara.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’allerta meteo è stata diramata per l’Abruzzo e il Pescarese, coinvolgendo l’intera regione. Il centro funzionale regionale ha ricevuto un bollettino dalla protezione civile nazionale che indica condizioni meteorologiche avverse per venerdì 15 maggio e le successive 24-36 ore. La comunicazione riguarda specificamente l’intera giornata e si estende anche alle ore immediatamente successive, senza indicare ulteriori dettagli sulle tipologie di fenomeni previsti.

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Nuova allerta meteo per quanto riguarda l'Abruzzo. Il centro funzionale regionale ha ricevuto il bollettino con l'allerta dalla protezione civile nazionale riguardante la giornata di venerdì 15 maggio e per le successive 2436 ore. Previste precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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