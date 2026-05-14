Nuova allerta meteo per l' Abruzzo e il Pescarese | le previsioni

Un’allerta meteo è stata diramata per l’Abruzzo e il Pescarese, coinvolgendo l’intera regione. Il centro funzionale regionale ha ricevuto un bollettino dalla protezione civile nazionale che indica condizioni meteorologiche avverse per venerdì 15 maggio e le successive 24-36 ore. La comunicazione riguarda specificamente l’intera giornata e si estende anche alle ore immediatamente successive, senza indicare ulteriori dettagli sulle tipologie di fenomeni previsti.

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