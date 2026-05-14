Nuova allerta meteo per l' Abruzzo e il Pescarese | le previsioni
Un’allerta meteo è stata diramata per l’Abruzzo e il Pescarese, coinvolgendo l’intera regione. Il centro funzionale regionale ha ricevuto un bollettino dalla protezione civile nazionale che indica condizioni meteorologiche avverse per venerdì 15 maggio e le successive 24-36 ore. La comunicazione riguarda specificamente l’intera giornata e si estende anche alle ore immediatamente successive, senza indicare ulteriori dettagli sulle tipologie di fenomeni previsti.
Nuova allerta meteo per quanto riguarda l'Abruzzo. Il centro funzionale regionale ha ricevuto il bollettino con l'allerta dalla protezione civile nazionale riguardante la giornata di venerdì 15 maggio e per le successive 2436 ore. Previste precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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