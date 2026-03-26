Nel pomeriggio di giovedì 26 marzo, un'ondata di maltempo ha interessato le province di Abruzzo e Pescara. È stata emessa una nuova allerta meteo a causa delle condizioni atmosferiche avverse che si sono manifestate nella regione. Le autorità competenti hanno segnalato possibili criticità legate alle precipitazioni e alle forti raffiche di vento.

L'ondata di maltempo annunciata nei giorni scorsi è arrivata in Abruzzo e a Pescara nel pomeriggio di giovedì 26 marzo.L'instabilità meteorologica andrà avanti anche nelle prossime ore. Infatti è stata emesso, da parte del dipartimento nazionale della protezione civile, un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. Queste le previsioni aggiornate: «Dalla serata di giovedì 26 marzo e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, specie settori settentrionali, Calabria, specie settori centro-meridionali e Sicilia specie settori tirrenici e nord-orientali. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Maltempo in Abruzzo e nel Pescarese, emessa una nuova allerta meteo

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