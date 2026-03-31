Maltempo | la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Frane | preoccupano in Abruzzo e Basilicata Protezione civile previsioni meteo

Oggi la Puglia è tra le regioni in allerta per temporali causati dal maltempo. In Abruzzo e Basilicata si registrano situazioni di frane, con particolare attenzione alla frana di Silvi in Abruzzo, che mette a rischio diverse abitazioni. La protezione civile monitora le condizioni meteorologiche e le zone interessate, considerando l’aumento della quantità di acqua come causa principale dell’accelerazione delle frane.

Preoccupa la frana di Silvi, in Abruzzo. A rischio numerose abitazioni. L’accelerazione della frana è dovuta, stando alle prime valutazioni, alla grande quantità di acqua di questo periodo. Prime avvisaglie risalgono a fine gennaio. Frana e preoccupazione anche ad Avigliano, con detriti finiti sulla strada ieri. Varie regioni d’Italia oggi in allerta (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Fra queste la Puglia. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alla prossima mezzanotte. Si fa riferimento a “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulativo moderati. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali. Frane: preoccupano in Abruzzo e Basilicata Protezione civile, previsioni meteo Articoli correlati Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteoFra le regioni d’Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) c’è...