La Nuoto Uisp 2003 vola nei Campionati regionali di categoria | 23 medaglie e 5 titoli toscani

Durante due fine settimana, la piscina Rosi La Bastia di Livorno ha ospitato i Campionati regionali di nuoto di categoria organizzati dalla Nuoto Uisp 2003. Il settore femminile ha gareggiato nel primo weekend, seguito da quello maschile nel secondo. La squadra ha conquistato in totale 23 medaglie e cinque titoli toscani.

Si sono svolti in due weekend distinti i Campionati regionali di categoria di nuoto nella piscina Rosi la bastia di Livorno: prima il settore femminile e poi il settore maschile. La Nuoto Uisp 2003 ha ottenuto 23 medaglie, con 5 titoli regionali, e si è piazzata nelle varie classifiche di.