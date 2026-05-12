A Livorno pioggia di medaglie e secondo posto societario per la Nuoto Uisp 2003 di Cascina

Lo scorso fine settimana, presso la piscina olimpionica 'Camalich' di Livorno, si è svolto il 6° Memorial Matteucci, un evento di livello nazionale organizzato dalla Livorno Aquatics. Durante la manifestazione, la Nuoto Uisp 2003 di Cascina ha ottenuto numerosi podi e si è piazzata seconda nella classifica societaria. La partecipazione ha coinvolto diverse squadre provenienti da varie parti del paese.

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