A Livorno pioggia di medaglie e secondo posto societario per la Nuoto Uisp 2003 di Cascina
Lo scorso fine settimana, presso la piscina olimpionica 'Camalich' di Livorno, si è svolto il 6° Memorial Matteucci, un evento di livello nazionale organizzato dalla Livorno Aquatics. Durante la manifestazione, la Nuoto Uisp 2003 di Cascina ha ottenuto numerosi podi e si è piazzata seconda nella classifica societaria. La partecipazione ha coinvolto diverse squadre provenienti da varie parti del paese.
Lo scorso weekend, la cornice della piscina olimpionica 'Camalich' di Livorno ha ospitato il 6° Memorial Matteucci, evento a livello nazionale organizzato dalla Livorno Aquatics che ha visto protagonista la Nuoto Uisp 2003 di Cascina. La squadra si è presentata all’appuntamento al completo.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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