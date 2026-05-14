Nuoto impresa NS Emilia a Trieste | 50 medaglie e 2° posto assoluto

Durante una competizione di nuoto a Trieste, la squadra N.S. Emilia ha conquistato 50 medaglie e si è piazzata al secondo posto assoluto. La squadra ha ottenuto numerosi pass per i Campionati Italiani grazie alle prestazioni dei suoi atleti. La sfida contro la squadra Hydros è stata decisiva per la scalata in classifica, portando N.S. Emilia a migliorare la propria posizione rispetto alle altre formazioni in gara. La partecipazione e i risultati ottenuti hanno attirato l’attenzione degli addetti ai lavori.

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