Nuoto impresa NS Emilia a Trieste | 50 medaglie e 2° posto assoluto
Durante una competizione di nuoto a Trieste, la squadra N.S. Emilia ha conquistato 50 medaglie e si è piazzata al secondo posto assoluto. La squadra ha ottenuto numerosi pass per i Campionati Italiani grazie alle prestazioni dei suoi atleti. La sfida contro la squadra Hydros è stata decisiva per la scalata in classifica, portando N.S. Emilia a migliorare la propria posizione rispetto alle altre formazioni in gara. La partecipazione e i risultati ottenuti hanno attirato l’attenzione degli addetti ai lavori.
? Domande chiave Chi sono gli atleti che hanno ottenuto il pass per i Campionati Italiani?. Come ha fatto la squadra a scalare la classifica contro la Hydros?. Quali giovani promesse hanno garantito la tripletta d'oro a Trieste?. Perché questa vittoria corale cambia il prestigio della società nel Nord Italia?.? In Breve Bottino di 50 medaglie con 19 ori, 16 argenti e 15 bronzi a Trieste.. Qualificazioni ai Campionati Italiani per Desiderio, Buciuscanu, Fagnini, Bulzoni, Ferrari, Desiderio e Stagni.. Tripla d'oro per la ragazzina Giorgia Bulzoni e quattro ori per Maddalena Buciuscanu.. Giada Ciocci e Diego Targa ottengono rispettivamente due argenti e due bronzi. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Nuoto Uisp 2003 da applausi al Memorial Matteucci: pioggia di medaglie e secondo postoCascina (PI), 14 maggio 2026 – Lo scorso fine settimana la cornice della piscina olimpionica “Camalich” di Livorno ha ospitato il 6° Memorial...
A Livorno pioggia di medaglie e secondo posto societario per la Nuoto Uisp 2003 di CascinaLo scorso weekend, la cornice della piscina olimpionica 'Camalich' di Livorno ha ospitato il 6° Memorial Matteucci, evento a livello nazionale...