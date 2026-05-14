Nuoro piano da 103 milioni | via a fondi per case e viabilità

A Nuoro sono stati stanziati 103 milioni di euro per un piano che prevede fondi destinati alla costruzione di nuove abitazioni e alla riqualificazione della viabilità. Restano ancora aperte alcune questioni, come l’impatto dello slittamento dei lavori sulle circa 300 famiglie in lista di attesa per le nuove case. Inoltre, si attende ancora la riapertura della galleria di Mughina, il cui cantiere è stato temporaneamente sospeso.

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