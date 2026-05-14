Nuoro piano da 103 milioni | via a fondi per case e viabilità
A Nuoro sono stati stanziati 103 milioni di euro per un piano che prevede fondi destinati alla costruzione di nuove abitazioni e alla riqualificazione della viabilità. Restano ancora aperte alcune questioni, come l’impatto dello slittamento dei lavori sulle circa 300 famiglie in lista di attesa per le nuove case. Inoltre, si attende ancora la riapertura della galleria di Mughina, il cui cantiere è stato temporaneamente sospeso.
? Domande chiave Come influirà lo slittamento delle nuove case sulle 300 famiglie in attesa?. Quando potrà riaprire finalmente la galleria di Mughina dopo il blocco?. Quali impatti avrà il nuovo raccordo di Pratosardo sulla viabilità locale?. Perché i fondi per l'edilizia popolare si concentreranno solo sulla manutenzione?.? In Breve 3 milioni per manutenzione Erp e 9 milioni supplementari previsti nei prossimi mesi.. Bando per galleria Mughina entro fine anno con cantiere previsto nel 2025.. 25 milioni per scuola forestale a Su Pinu con fine lavori nel 2027.. 300 persone in attesa alloggi per slittamento costruzione nuovi edifici popolari..... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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