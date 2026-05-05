FVG piano da 340 milioni | nuovi fondi per case ed energia

La Regione FVG ha annunciato un piano da 340 milioni di euro destinato a interventi su case ed energia. I fondi saranno destinati alle famiglie in lista d’attesa, con modalità di accesso ancora da definire. La regione utilizzerà criteri specifici per individuare i condomini da ristrutturare, ma i dettagli riguardanti le priorità e le modalità di selezione non sono stati ancora resi pubblici.

? Cosa scoprirai Come accederanno i nuovi fondi alle famiglie in lista d'attesa?. Quali criteri userà la Regione per scegliere i condomini da ristrutturare?. Come influirà il piano sulla spopolamento delle zone periferiche?. Quanto risparmieranno concretamente le famiglie grazie ai nuovi bandi energetici?.? In Breve 15 milioni euro per ristrutturazioni e 17,3 milioni per efficienza energetica entro il 2026. Oltre 44mila domande finanziate per fotovoltaico e accumulo tramite legge regionale 12023. Risparmio annuo di 123 mila tonnellate di CO2 grazie a 233mila kW installati. 1.357 istanze non soddisfatte per mancanza di risorse rispetto alla domanda energetica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - FVG, piano da 340 milioni: nuovi fondi per case ed energia Notizie correlate Calabria, piano da 439 milioni: nuovi fondi per imprese e famiglieUn piano di investimenti da 439 milioni di euro alimenterà il credito per famiglie e imprese in Calabria fino al 2028, con l’obiettivo di sostenere... Piemonte, piano da 14 milioni: nuovi fondi per l’economia circolare? Cosa sapere La Regione Piemonte stanzia 14,15 milioni di euro per l'economia circolare tramite fondi Fesr. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: 340 milioni per case più efficienti: la Regione accelera, ma restano richieste in attesa; Edilizia: Amirante, oltre 340 mln per efficientamento energetico. 340 milioni per case più efficienti: la Regione accelera, ma restano richieste in attesaDagli incentivi per fotovoltaico e accumulo alle nuove misure per condomini e ristrutturazioni: l’assessora Amirante fa il punto sulle politiche abitative del Friuli Venezia Giulia tra risultati, fond ... udinetoday.it Un piano da 415 milioni ridisegna servizi e sanità: cosa sta per cambiareVia libera della Giunta al programma digitale 2026-2028: investimenti su rete, sistemi informativi e sanità con un obiettivo preciso, trasformare davvero i servizi pubblici ... udinetoday.it Approvato il nuovo Piano pandemico del governo - facebook.com facebook CorSera: "Milan, la Champions è a rischio. Allegri vara il piano anticrisi" x.com