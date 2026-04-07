Via Gola il piano da milioni di euro per le case Aler è al bivio | Senza sgomberi a rischio i fondi Pnrr

Via Gola si trova in una fase decisiva per il piano di riqualificazione delle case Aler, con un budget di milioni di euro. La questione degli sgomberi si presenta come un elemento chiave, poiché la mancanza di interventi potrebbe mettere a rischio l’accesso ai fondi europei del Pnrr. La scadenza del 2026 si avvicina rapidamente, lasciando poche settimane per definire le modalità di intervento e i relativi accordi.

Mentre Aler chiude i primi cantieri sui balconi, spunta un operatore privato per il maxi-piano di efficientamento: ma il rischio è perdere i milioni del Pnrr se non scattano i fondi e la messa in sicurezza Il tempo stringe, la scadenza del 2026 fissata dall'Europa per i fondi Pnrr si avvicina come un cronometro implacabile e via Gola resta il “grande malato” dell'edilizia residenziale pubblica milanese. Tra occupazioni storiche, presidi dei centri sociali e degrado strutturale, il futuro degli immobili Aler è al centro di un acceso botta e risposta in Regione Lombardia. Al centro della questione l'interrogazione di Nicola Di Marco, capogruppo del Movimento 5 Stelle, per chiedere conto dei ritardi accumulati rispetto alle promesse del 2025. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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