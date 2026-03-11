Questo è papà | la musica si trasforma in promotore sociale per le nuove generazioni

Il 19 marzo 2026 a Palermo si terrà la presentazione di un progetto culturale chiamato “Questo è papà”. L’iniziativa si concentra sul rapporto tra padri e figli utilizzando musica, arte, cinema e letteratura come strumenti di comunicazione. L’evento rappresenta un’occasione per promuovere un percorso educativo rivolto alle nuove generazioni, inserendosi nelle celebrazioni della festa del papà.

In occasione della festa del papà del 19 marzo 2026, verrà presentata a Palermo la nuova anticipazione di "Questo è papà", un progetto culturale ed educativo che mette al centro il rapporto tra padri e figli attraverso il linguaggio universale di musica, arte, cinema e letteratura.

