Diritti donne e nuove generazioni | a Milano torna il WeWorld Festival
A Milano, da venerdì 15 a domenica 17 maggio, si svolge il WeWorld Festival presso Base Milano. La manifestazione culturale si svolge ogni anno e include talk e incontri dedicati ai diritti, alle donne e alle nuove generazioni. Durante l’evento si discutono temi legati alle pari opportunità e alla tutela dei diritti fondamentali. La tre giorni coinvolge diversi relatori e partecipanti provenienti da vari contesti.
Da venerdì 15 a domenica 17 maggio Base Milano ospita il ‘WeWorld Festival’, manifestazione culturale che ogni anno porta in città talk e incontri sul tema dei diritti e delle pari opportunità.La nuova edizioneIl titolo di questa edizione, ‘Unite e Plurali: meglio parlarne prima che mai’, porta.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Notizie correlate
Diritti, donne e nuove generazioni: a Milano torna il WeWorld Festival per parlare di dirittiDa venerdì 15 a domenica 17 maggio Base Milano ospita il ‘WeWorld Festival’, uno spazio politico e culturale che ogni anno porta nel dibattito...
Sul corpo delle donne: al festival WeWorld di Milano si torna a parlare di una parità che ancora non c’èMai come quest’anno la cronaca internazionale ci sta dicendo che c’è un bisogno profondo di approcciare le nuove generazioni sui temi della parità di...
Temi più discussi: Blog | WeWorld Festival: a Milano tre giorni tra diritti, il voto alle donne e una parità ancora da costruire - Alley Oop; WeWorld Festival Milano 2026: un viaggio tra diritti, corpi e cambiamento sociale; Milano, Il Cuore Inverso con Carmen Di Marzo al WeWorld Festival; A MILANO TORNA IL WEWORLD FESTIVAL: I DIRITTI DELLE DONNE, DELLE RAGAZZE E DELLE NUOVE GENERAZIONI AL CENTRO DELLA 16° EDIZIONE (15-17 maggio).
Torna WE WORLD FESTIVAL, dal 15 al 17 maggio a BASE Milano. Tre giorni di talk, performance, mostre, musica e attivazione collettiva per rimettere al centro i diritti delle donne, delle ragazze e delle nuove generazioni. Il tema di questa16ma edizione è U - Facebook facebook
Ugo Ferrero (@Ugo_Ferrero) / Posts / X x.com
Milano, Il Cuore Inverso con Carmen Di Marzo al WeWorld FestivalRoma, 12 mag. (askanews) – La lotta quotidiana che coinvolge tutti i paesi in cui si combatte la libertà e la discriminazione di genere, è uno dei temi fondamentali su cui si basa la sedicesima edizio ... askanews.it
WeWorld Festival Milano 2026: un viaggio tra diritti, corpi e cambiamento socialeDal 15 al 17 maggio 2026, BASE Milano ospiterà il WeWorld Festival, un evento che affronta temi urgenti come diritti, corpi, potere e relazioni. lamilano.it