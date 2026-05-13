Diritti donne e nuove generazioni | a Milano torna il WeWorld Festival

A Milano, da venerdì 15 a domenica 17 maggio, si svolge il WeWorld Festival presso Base Milano. La manifestazione culturale si svolge ogni anno e include talk e incontri dedicati ai diritti, alle donne e alle nuove generazioni. Durante l’evento si discutono temi legati alle pari opportunità e alla tutela dei diritti fondamentali. La tre giorni coinvolge diversi relatori e partecipanti provenienti da vari contesti.

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