Meteo Campania lunedì 13 aprile | schiarite di giorno nuvolosità e piogge deboli in serata
Martedì 13 aprile in Campania si prevede una giornata caratterizzata da mattinate con ampie schiarite, mentre nel pomeriggio si intensificano le nubi. In serata sono previste deboli piogge che interesseranno alcune zone della regione. La giornata si presenta quindi con un’alternanza tra periodi di sole e momenti di nuvolosità, con le precipitazioni che si manterranno di lieve entità.
Giornata stabile in Campania con schiarite diffuse, ma dal pomeriggio aumentano le nubi e arrivano deboli piogge in serata.🔗 Leggi su Fanpage.it
Meteo, le previsioni in Campania per lunedì 13 aprile 2026Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni meteo in Campania per oggi, lunedì 13 aprile 2026.
Piogge deboli al mattino, poi spazio a schiariteBiella si prepara a una giornata meteorologica contrastata: piogge deboli al mattino, seguite da schiarite nel pomeriggio.