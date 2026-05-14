Clamoroso agli Internazionali | Jodar-Darderi interrotta per 20 minuti per colpa della festa dell’Inter Fumo sul Centrale in tilt il sistema elettronico

Da ilfattoquotidiano.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante gli Internazionali di tennis a Roma, il match tra due giocatori è stato interrotto per circa 20 minuti a causa di un episodio insolito. Sul campo centrale si è sollevato del fumo, che ha causato il malfunzionamento del sistema elettronico di gioco. L'interruzione è arrivata poco dopo una festa dedicata a una squadra di calcio, che si è svolta nelle vicinanze. La partita è ripresa solo dopo la risoluzione del problema tecnico.

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Ha dell’incredibile quanto accaduto agli Internazionali di tennis a Roma: il match tra Luciano Darderi e Rafael Jodar – iniziato alle 22:50 a causa dei ritardi dei match precedenti e dello stop per pioggia – è stato interrotto per “colpa” dei festeggiamenti dell’Inter, che circa un’ora prima aveva vinto la Coppa Italia all’Olimpico (quindi accanto al Foro Italico) contro la Lazio per 2-0. Il fumo dei fumogeni e dei fuochi d’artificio per la coppa nerazzurra è arrivato sul Centrale, quando Jodar e Darderi erano nella fase finale e decisiva del primo set, mandando in tilt l’arbitraggio elettronico e non consentendo al match di proseguire. “ Non si vede nulla “, ha spiegato Darderi ed effettivamente le immagini mostravano una fitta “nebbia” causata dal fumo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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