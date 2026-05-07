Effetto Sinner sugli Internazionali d'Italia | a Roma i biglietti più cari del tennis

Da fanpage.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni si sono diffuse polemiche riguardo ai prezzi dei biglietti per gli Internazionali d’Italia di tennis a Roma. Confrontando i costi con quelli di altri tornei Masters 1000, risulta che i biglietti romani sono i più costosi. La differenza di prezzo ha attirato l’attenzione di appassionati e tifosi, sollevando discussioni sulla sostenibilità di partecipare all’evento.

Ci sono polemiche per l'elevato costo dei biglietti degli Internazionali d'Italia di tennis. Facendo un raffronto tra Roma e gli altri tornei 1000 si nota come il costo dei biglietti degli Internazionali sia realmente il più alto.🔗 Leggi su Fanpage.it

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