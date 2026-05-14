Novità per i passaporti Si possono fare alle Poste nei trentadue Comuni sotto i 15mila abitanti
Da oggi, nelle province italiane, i cittadini di 32 Comuni con meno di quindicimila abitanti possono richiedere o rinnovare il passaporto presso gli uffici postali. Attualmente, invece, i residenti di Siena, Colle di Val d’Elsa e Poggibonsi devono attendere ulteriori aggiornamenti per poter usufruire di questa opzione. La novità interessa esclusivamente questi piccoli Comuni e permette di evitare spostamenti presso gli uffici di frontiera o questure.
Per ora Siena, Colle di Val d’Elsa e Poggibonsi devono aspettare, ma per per tutto il resto della provincia - cioè nei trentadue Comuni con meno di quindicimila abitanti - sarà possibile richiedere o rinnovare il passaporto direttamente negli uffici postali. Una misura che punta a ridurre i tempi della burocrazia per i cittadini e aiuta a diminuire la distanza soprattutto per le realtà periferiche, le cosiddette aree interne dove l’operazione Polis ha da tempo imboccato la strada dell’adeguamento tecnologico e funzionale per ampliare i servizi. Considerando che l’ufficio postale è da sempre considerato un presidio fondamentale per tante piccole realtà, ecco la nuova opportunità, che dal 2024 sta facendo il giro dell’Italia e arriva finalmente anche in provincia di Siena.🔗 Leggi su Lanazione.it
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